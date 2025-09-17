دول الخليج: جرائم إسرائيل المتكررة في غزة لا يمكن السكوت عنها

أكدت دول مجلس التعاون الخليجي الست، اليوم الأربعاء، أن الجرائم المتكررة ،التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلية ضد قطاع غزة تعد جرائم حرب لا يمكن تبريرها أو السكوت عنها.

وندّد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي، في بيان له اليوم الاربعاء "بأشد عبارات الإدانة والاستنكار، بعمليات التوغل والعدوان الوحشي التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلية ضد قطاع غزة، وما رافقها من جرائم مروّعة بحق الشعب الفلسطيني الأعزل، تعكس العقلية العدوانية لقوات الاحتلال، وتمثل تحديًا صارخًا للمجتمع الدولي بجميع دوله ومؤسساته."

وأكد البديوي في بيانه أن "هذه الجرائم المتكررة تمثل سياسة ممنهجة لإبادة وتهجير الشعب الفلسطيني في قطاع غزة ونسف كل فرص السلام، وتعد جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية لا يمكن تبريرها أو السكوت عنها، وتعكس عقلية عدوانية قائمة على التطهير العرقي والعقاب الجماعي".

وأشار الأمين العام للمجلس، الذي يضم في عضويته، السعودية والإمارات والكويت وقطر والبحرين وعمان، إلى أن صمت وتقاعس المجتمع الدولي عن القيام بمسؤولياته يشجع الاحتلال على التمادي في ممارساته الإجرامية، داعيا إلى تحرك دولي فوري وفاعل لوقف هذه الانتهاكات وفرض المساءلة على مرتكبي هذه الجرائم أمام المحاكم الدولية.