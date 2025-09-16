مستشار وزير التموين السابق: جرام الذهب سيصل إلى 5500 جنيه قبل نهاية العام

كشف الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين السابق لشئون صناعة الذهب، عن وصول العقود الآجلة للذهب إلى 3720 دولارًا، مشيرا في الوقت ذاته إلى اقترب سعر الأونصة من 3700 دولار.

ونوه خلال تصريحات تلفزيونية عبر «الحدث اليوم» إلى انعكاس الارتفاعات العالمية على السوق المحلي ليصل سعر جرام الذهب من عيار 21 إلى 4950 جنيهًا، فيما قفز سعر الجنيه الذهب إلى 40 ألف جنيه.

وأرجع أسباب الصعود العالمي، إلى تضافر عدة عوامل رئيسية؛ أولها ضعف البيانات الاقتصادية الأمريكية الأخيرة، وثانيها، التوقعات المتزايدة بخفض الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بما يتراوح بين 50 إلى 100 نقطة أساس.

وأكد أن خفض الفائدة سيدفع الذهب بقوة نحو الصعود، مضيفا أن العامل الأخير، يتمثل في زيادة المشتريات الضخمة من الأسواق الآسيوية، وحرص البنوك المركزية حول العالم على رفع احتياطياتها الاستراتيجية من الذهب.

وتوقع أن يصل سعر أونصة الذهب عالميًا إلى مستوى 4000 دولار قبل نهاية العام الحالي، مشيرا إلى انعكاس ذلك على أسعار السوق المحلي لتتخطى حاجز الـ 5 آلاف إلى 5500 جنيه.