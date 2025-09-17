إسرائيل تحذر أوروبا: أية عقوبات ستواجه ردا مناسبا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

حذر وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، دول الاتحاد الأوروبي من فرض عقوبات على تل أبيب، مؤكدًا أنها «ستواجه ردًا مناسبًا».

وقال في منشور على صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، الأربعاء، إن توصيات المفوضية الأوروبية، برئاسة فون دير لاين، تمثل «اعوجاجًا أخلاقيًا وسياسيًا».

وأضاف: «أي تحرك ضد إسرائيل سيضر بمصالح أوروبا، وأي إجراء ضدنا سيلقى الرد المناسب، ونأمل ألا نضطر إلى ذلك».

وقالت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين إن «الأحداث المروّعة التي تشهدها غزة يوميا يجب أن تتوقف».

وتابعت: «يجب أن يكون هناك وقف فوري لإطلاق النار ودخول كل المساعدات الإنسانية من دون قيود وإطلاق سراح جميع الرهائن المحتجزين لدى حماس».

وبناء على مقترحاتها الجديدة، تضغط بروكسل لتعليق أجزاء من اتفاق تعاون مع إسرائيل يتيح خفض الرسوم الجمركية على السلع الوافدة منها.

ويفيد مسئولون بأن الخطوة ستؤثر على أكثر من ثلث صادرات إسرائيل إلى الاتحاد الأوروبي، والتي تقدر قيمتها بحوالي 6 مليارات يورو، بما في ذلك المنتجات الزراعية الرئيسية، مثل: التمور والمكسرات.

كذلك، دعت المفوضية إلى تجميد أصول وزيرين إسرائيليين من اليمين المتطرف، هما وزير المال بتسلئيل سموتريش، ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، اللذان يتحملان مسئولية تغذية العنف عبر خطاباتهما «المتطرفة».

وتشكّل هذه الإجراءات التي طرحتها رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين، أول مرة في خطاب مهم الأسبوع الماضي، المحاولة الأكثر تشددا منها للضغط على إسرائيل.

وأتى التحرّك الأوروبي على وقع موجة إدانات دولية جديدة لإسرائيل بعد توسيع عمليتها البريّة في مدينة غزة.

ونفّذ الجيش عملية قصف واسعة لمدينة غزة قبل فجر الثلاثاء، فيما تحرّكت قواته في عمق مدينة غزة.