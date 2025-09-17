فتح باب الاشتراكات المخفضة لطلاب المدارس والجامعات بقطارات سكك حديد مصر

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، إتاحة استخراج اشتراكات مخفضة بأسعار رمزية على قطارات (الثالثة المكيفة – الثالثة ذات التهوية - تحيا مصر) بمختلف الخطوط لأبنائنا من طلاب المدارس والمعاهد والجامعات من خلال التوجه إلى مكاتب الإشتراكات المنتشرة بالمحطات المركزية على مستوى الجمهورية، إذ تمنح الهيئة تخفيضا لاشتركات الطلبة على قطارات تحيا مصر وقطارات التهوية الديناميكية وقطارات الثالثة المكيفة تخفيض بنسبة 81.25%.

وقالت الهيئة، في بيان لها اليوم الأربعاء، إن هذا التخفيض يأتي تنفيذا لتوجيهات الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، بضرورة مراعاة البُعد الاجتماعي لأولياء أمور الطلبة، وانطلاقا من الدور المجتمعي الذي تقوم به الهيئة.

ونوهت إلى أن التخفيض سيكون من قيمة الاشتراك الكامل وطبقا للضوابط التالية:

- تصرف الاشتراكات وفقا للمسافة بين محطة القيام ومحطة الوصول بحد أقصى مسافة 400 كيلو متر.

- تصرف هذه الاشتراكات لطلبة المدارس والمعاهد والجامعات فقط بالقطارات (الثالثة المكيفة – الثالثة ذات التهوية - تحيا مصر)، وفي حالة ضبط الاشتراك مع شخص آخر غير صاحب الاشتراك توقع العقوبة المقررة طبقا للوائح وقوانين الهيئة.

- تستخرج اشتراكات الطلبة لمدة (9) شهور للمسافة بالكامل من أقرب محطة لمحل إقامة الطالب المدون ببطاقة الرقم القومي إلى أقرب محطة لمحل الدراسة المدون بطلب الاشتراك، وفي حالة الطلبة التي تزيد مدة دراستهم عن (9) شهور يصرف لهم اشتراكات طلبة بحد أقصى لمدة (3) شهور خلال فترة التدريب العملي.

- يشتري الطالب استمارة طلب اشتراك وقيمتها (5) جنيهات من خلال شبابيك التذاكر بالمحطات، ويقوم بملئ الاستمارة واعتمادها من المدرسة أو المعهد أو الجامعة التابع لها بخاتم شعار الجمهورية وتسليمها إلى مكاتب الاشتراكات بالمحطات مرفق معها (2) صورة شخصية وصورة من بطاقة الرقم القومي، وخصصت الهيئة 53 شباكا لخدمة استخراج الاشتراكات منتشرة على مستوى الجمهورية بالمحطات الرئيسية والمتوسطة.

- يجري السماح للطلبة حاملي اشتراكات الدرجة الثالثة المكيفة بالسفر على قطارات الدرجة الأدنى (التهوية الديناميكية – تحيا مصر) دون تحصيل أي رسوم وبدون مقعد، وفي حالة رغبته في حجز مقعد بقطارات التهوية الديناميكية يحصل رسم حجز مبلغ (5) جنيهات بشباك التذاكر.

- يستخرج رسم حجز مقعد للطلبة حاملي اشتراك ثالثة مكيفة بمبلغ (10) جنيهات لكل رحلة بحد أقصى رحلتين يوميا.