هآرتس: جيش الاحتلال يجند مليشيات داخل غزة للمشاركة في العمليات العسكرية

يجند جيش الاحتلال الإسرائيلي وجهاز الأمن العام «الشاباك» ميليشيات داخل غزة للمشاركة في عمليات عسكرية، مقابل الحصول على رواتب، وذلك وفقًا لما صرح به جنود وقادة يخدمون في القطاع.

ووفقًا لصحيفة «هآرتس» العبرية، وسع الجيش وسع خلال الأسابيع الأخيرة، عمليات تجنيد المليشيات المحلية، لتعمل بالتنسيق مع جنود إسرائيليين في الميدان.

وأوضحت أن المليشيا الواحدة تضم عشرات الرجال المسلحين، ومعظمهم ينتمون إلى عشائر معروفة في غزة، بما في ذلك عائلة أبو شباب.

وتحصل المليشيات على إذن بحمل السلاح، كما أنها تربح الأموال بالسيطرة على مسارات نقل المساعدات، وإقامة الخيام في المناطق التي يتركز فيها السكان.

وبحسب قادة جيش الاحتلال الإسرائيلي، تُشارك الميليشيات في «عمليات واسعة النطاق ومهمة في مناطق حساسة». لكنهم أعربوا عن مخاوفهم من انقلاب المليشيات في غزة؛ لعدم وجود سيطرة حقيقية عليها في الميدان.

وفي وقت سابق، أفادت وكالة «صفا»، بأن «المقاومة ستشرع بإعدام عدد كبير من العملاء خلال الأيام المقبلة لشل قدرة العدو في الميدان».

ويستخدم الاحتلال العملاء لدعم عملياته العسكرية على الأرض وانتقاء أهدافه، ولاسيما فيما يتعلق بأفراد المقاومة ومقدّراتها، وأماكن وجود المحتجزين الإسرائيليين.

ووسّعت قوات الاحتلال من اعتمادها على العملاء مؤخرًا، ودفعتهم لتنفيذ مهمات اختطاف لبعض المقاومين من داخل القطاع، في محاولة للوصول إلى معلومات حساسة.