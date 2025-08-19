مصرع شخصين وإصابة 6 في انقلاب ميكروباص بطريق أسيوط الغنايم الصحراوي الغربي

لقي شخصان مصرعهما وأصيب 6 آخرون في حادث انقلاب ميكروباص بطريق أسيوط الغنايم الصحراوي الغربي، وذلك بعد ساعات من حادث انقلاب ميكروباص صباح اليوم بطريق أسيوط الفرافرة الذي أسفر عن إصابة 11 شخصًا، إضافة إلى حادث انقلاب أتوبيس نقل عام بطريق أسيوط الصحراوي أول أمس والذي راح ضحيته شخصان وأصيب 30 آخرون.

وكان اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد عزت، مدير المباحث، يفيد بانقلاب ميكروباص بطريق أسيوط الغنايم الصحراوي الغربي، مما أسفر عن وقوع وفيات وإصابات.

وعلى الفور انتقل مدير الأمن وقيادات المرور وعدد من سيارات الإسعاف ومسؤولو المحافظة، وتبين من المعاينة أن السرعة الزائدة تسببت في اختلال عجلة القيادة بيد السائق وانقلاب الميكروباص بجانب الطريق، ما أسفر عن وفاة شخصين وإصابة 6 آخرين.

وكشفت التحريات التي أجراها الرائد محمد الصباغ، رئيس مباحث الغنايم، أن الميكروباص رقم 7239 ه ع ا انقلب عدة مرات بمنطقة مصنع الأسمنت، وأسفر الحادث عن إصابة أحمد السيد علي أحمد (29 عامًا)، باشتباه ما بعد الارتجاج، وأيمن إبراهيم السيد حسين (28 عامًا)، بجرح متهتك بالفخذ الأيسر، ومصطفى عبد الحميد علي (40 عامًا)، بجروح بالرأس وكسور بالذراعين، وعمر عبد الحميد علي (27 عامًا)، بجروح بالرأس، ومحمود صلاح معاذ (20 عامًا)، باشتباه ما بعد الارتجاج، وأحمد محمد علي إبراهيم (29 عامًا)، بكدمات متفرقة، وأحمد مصطفى أحمد علي (29 عامًا)، بكدمات متفرقة، وأحمد إسماعيل علي محمد (28 عامًا)، بكدمات متفرقة، إضافة إلى وفاة إسلام محمد علي سيد (23 عامًا)، وأحمد عادل محمد علي (30 عامًا)، حيث نُقلا جثتين إلى مستشفى الإيمان العام.

وقرر اللواء وائل نصار، مدير الأمن، التحفظ على السائق المصاب ورفع الميكروباص من الطريق لتسيير حركة المرور.

وفي السياق نفسه، وجّه اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، بتشكيل فريق طبي من مديرية الصحة برئاسة الدكتور محمد زين وكيل الوزارة، بالتنسيق مع أطباء مستشفيات جامعة أسيوط، لمتابعة حالات المصابين، مع تكليف مديرية التضامن بإنهاء إجراءات دفن المتوفين.