نقلت قناة العربية نبأ عاجل يفيد بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، رفض أحدث مقترح لوقف إطلاق النار في غزة، والتي وافقت عليه حركة حماس.

وأمس، كشفت مصادر مصرية للقاهرة الإخبارية، اليوم الإثنين، تفاصيل أحدث المقترحات لوقف القتال في غزة، قائلة إنه يتضمن مسارا للوصول إلى اتفاق شامل لإنهاء الحرب.

وأضافت المصادر أن المقترح يتضمن وقفا مؤقتا للعمليات العسكرية لمدة 60 يوما.

كما يتضمن إعادة تموضع القوات الإسرائيلية لإتاحة المجال لدخول المساعدات بشكل يلبي احتياجات القطاع.

وأشارت إلى أنه سيتم خلال مدة الـ 60 يوما تبادل عدد من الأسرى الفلسطينيين مقابل نصف عدد المحتجزين الإسرائيليين.

وأوضحت أن التبادل يتضمن إطلاق 10 محتجزين أحياء ونصف عدد الجثامين البالغ عددهم 36 بواقع 18 جثمانا.

ووفقا للمصادر، فإن حماس تعتبرالمقترح أفضل الخيارات المتاحة لحماية سكان قطاع غزة.