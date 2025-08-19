بريطانيا: قادة أوروبيون يدرسون فرض عقوبات جديدة على بوتين

قالت الحكومة البريطانية اليوم الثلاثاء إن زعماء أوروبيين يدرسون فرض عقوبات إضافية لزيادة الضغط على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في إطار حملة أوسع نطاقا لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

وذكرت الحكومة أن ما يسمى بتحالف الراغبين، الذي اجتمع عبر الإنترنت اليوم الثلاثاء، اتفق على أن يجتمع مسؤولو فرق التخطيط التابعة له مع نظرائهم الأمريكيين في الأيام المقبلة للمضي قدما في خطط الضمانات الأمنية لأوكرانيا.

وقال متحدث باسم مكتب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إنهم سيبحثون أيضا خططا "للاستعداد لنشر قوة طمأنة حال انتهاء الأعمال القتالية"، وفقا لوكالة رويترز.

وأضاف "ناقش الزعماء أيضا سبل ممارسة المزيد من الضغط، بما في ذلك من خلال العقوبات، على بوتين حتى يظهر استعداده لاتخاذ إجراءات جادة لإنهاء غزوه غير الشرعي".

وتفاءلت أوكرانيا وحلفاؤها الأوروبيون بعد أن أبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمس الاثنين بأن واشنطن ستساعد في ضمان أمن كييف في أي اتفاق لإنهاء الحرب الروسية، رغم عدم توضيح نطاق هذه المساعدة.