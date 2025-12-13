باريس سان جيرمان يستعيد صدارة الدوري الفرنسي بفوزه على ميتز 3-2

استعاد فريق باريس سان جيرمان صدارة الدوري الفرنسي موسم 2025-2026، بعد فوزه مساء السبت على مضيفه ميتز بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في الجولة السادسة عشر من البطولة.

وسجل أهداف النادي الباريسي كل من جونزالو راموس في الدقيقة 31، وكوينتين ندجانتاو في الدقيقة 39، ثم ديسير دو في الدقيقة 63. بينما سجل جيسي دومينجيه هدف ميتز الأول في الدقيقة 42، وأضاف جيورجيي تسيتايشفيلي الهدف الثاني في الدقيقة 81.

وبهذه النتيجة، ارتقى باريس سان جيرمان إلى المركز الأول برصيد 36 نقطة، متفوقًا بفارق نقطتين على لانس صاحب المركز الثاني برصيد 34 نقطة، في حين بقي ميتز في المركز الثامن عشر برصيد 11 نقطة بعد 16 مباراة.