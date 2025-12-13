قال الدكتور أحمد غنيم، مدير هيئة المتحف المصري الكبير، إن عدد زوار المتحف منذ الأول من نوفمبر الماضي تجاوز النصف مليون زائر، مشيرا إلى أن الخطة السنوية تستهدف استقبال ما بين 5 إلى 7 ملايين زائر.

وأضاف خلال تصريحات لبرنامج «على مسئوليتي» مع الإعلامي أحمد موسى، المذاع عبر «صدى البلد» مساء السبت، أن الإحصاءات منذ الافتتاح تظهر أن 55% الزوار هم من المصريين، مقابل 45% من الأجانب.

وأكد أن أسعار تذاكر المصريين، 200 جنيه للفرد و100 جنيه للطالب، مشيرا إلى تحديدها بمراعاة متوسط الدخل في مصر والخارج، وكذلك أسعار تذاكر الأجانب بالمقارنة مع المتاحف العالمية.

وأشار إلى أن المتحف يعمل حاليًا بنظام الحجز الإلكتروني المسبق «أون لاين»، وفق توقيتات مختلفة، وذلك بهدف تقليل التكدس أمام بوابات التذاكر.

ولفت إلى أن إمكانية إعادة فتح شبابيك التذاكر، وذلك بعد استقرار النظام الإلكتروني، مؤكدا أن زيادة أعداد الزائرين قد تستغرق عدة أشهر، وذلك بعد معرفة سلوكيات الزائرين.