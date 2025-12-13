غنيم عن ظهور تلفيات في أرضيات ورخام المتحف المصري الكبير: الشركة المنظمة لحفل الافتتاح ستتحمل تكاليف الإصلاحات بالكامل

رد الدكتور أحمد غنيم، مدير هيئة المتحف المصري الكبير، على ظهور بعض التلفيات في أرضيات ورخام المتحف.

وقال خلال تصريحات لبرنامج «على مسئوليتي» مع الإعلامي أحمد موسى، المذاع عبر «صدى البلد» مساء السبت، إن الأضرار نتجت عن حفل الافتتاح، مشيرا إلى أن هناك عقدًا يلزم الشركة المنفذة للحفل بإعادة كل شيء إلى أصله على نفقتها.

وأعلن أن الشركة ستبدأ أعمال الإصلاح مثل «تكسير بعض الرخام» اعتبارًا من يوم غد، مؤكدا أنها تستغرق ما بين شهر إلى شهر ونصف، لا سيما في ظل حفاظ المتحف على مسار الزائرين.

وأكد أن الاصلاحات ستتم بالتوازي مع مسار الزيارة ودون إغلاق المتحف، مضيفا: «لا الدولة ولا المتحف سيتحملان جنيها واحدًا في تكاليف الإصلاح، فالشركة هي المسئولة بالكامل».

وأضاف أن ردود الأفعال من الزوار الأجانب والمصريين «إيجابية للغاية» لافتا إلى أن الزوار الأجانب يصفون المتحف بـ «الأعظم في العالم وطريقة عرضه المبهرة.. وأن مصر حققت إنجازا لم يستطع أحد في العالم تحقيقه»، كما أن المصريين يشعرون بالفخر الشديد.