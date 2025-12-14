زيلينسكي يؤكد مشاركته في محادثات برلين بشأن إنهاء الحرب فى أوكرانيا

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مشاركته في محادثات تعقد في برلين بشأن إنهاء الحرب الروسية على بلاده.

وقال زيلينسكي، في رسالة مصورة صدرت من كييف: "نحن حاليا نستعد لاجتماعات مع الجانب الأمريكي وأصدقائنا الأوروبيين في الأيام القادمة.. ستكون هناك العديد من الفعاليات في برلين".

ومن المتوقع أن يحضر اجتماعا اقتصاديا أوكرانيا مع المستشار الألماني فريدريش ميرتس بحلول يوم الاثنين على أقصى تقدير.

ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح ما إذا كان زيلينسكي سيصل إلى برلين هذا الأحد ويلتقي بالمبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف.

وأوضح زيلينسكي، أن خبراء أوكرانيين يعملون حاليا على تفاصيل الضمانات الأمنية التي تطالب بها كييف من أجل السلام مع روسيا، مؤكدا أن الهدف هو سلام عادل لأوكرانيا مع ضمان عدم عودة روسيا بشن غزو آخر للبلاد.

وأضاف: "موقفنا التفاوضي الأوكراني قوي لأننا نحافظ على مواقعنا في الجبهات وفي صناعتنا العسكرية واستقرارنا الداخلي".

كما أنه هناك محادثات مخطط لها في برلين بين المسؤولين الأوكرانيين وممثلي الولايات المتحدة والدول الأوروبية حول إعادة إعمار البلاد المتضررة من الحرب.

وقال زيلينسكي: "الأهم هي اجتماعاتي مع ممثلي الرئيس (دونالد) ترامب، بالإضافة إلى اجتماعاتي مع شركائنا الأوروبيين والعديد من كبار السياسيين حول تأسيس السلام، أي اتفاق سياسي لإنهاء الحرب".

وانتقد الرئيس الأوكراني، خطة ترامب الأولية المؤلفة من 28 نقطة، لاحتوائها على العديد من المطالب الروسية.