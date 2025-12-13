ثمن الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي بعلاج كبار السن من الفنانين وأعضاء نقابة المهن التمثيلية على نفقة الدولة.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن» الذي يُقدمه الإعلامي سيد علي، عبر شاشة «الحدث اليوم»، مساء السبت، إن قرار الرئيس السيسي ليس بالغريب أو الجديد، حيث جرت العادة أن يشمل الرئيس كل فئات الشعب برعايته.

وأضاف أن توجيه الرئيس يمثل لفتة إنسانية مهمة تجاه رموز أفنت عمرها بالكامل في خدمة الفن والثقافة سواء على مستوى مصر أو على صعيد العالم العربي، ولم يكونوا ثروات مالية.

وتحدث عن الحالة الصحية للفنانة عبلة كامل وهي تقل من التصريحات والظهور الإعلامي ما يُشكل قلقًا عليها بين الجمهور، قائلًا: «كل شخص لديه خصوصياته.. وهذه الخصوصيات ليست للنشر».

غير أن زكي بعث برسالة طمأنة قائلًا إن عبلة كامل بحالة صحية جيدة وهي في منزلها وبحالة جيدة، وكذلك الأمر بالنسبة للفنانين الذين نُشرت عنهم بعض الأخبار في الآونة الأخيرة بشأن حالاتهم الصحية.

وأوضح أن توجيه الرئيس السيسي يتضمن التأكيد بأن الدولة تقف بجانب كل من يحتاج إلى العلاج احترامًا وتقديرًا لرحلة عطائهم.

وعن الانتقادات التي يمكن أن توجه للفنانين لحصولهم على الدعم بينما يفترض أنه لديها ثروات مالية كبيرة من عملهم الفني وهو تساؤل وافتراض طرحه مقدم البرنامج، أجاب زكي: «إحنا زينا زي كل فئات الشعب.. يعني دايما بنلاقي 5-6 محامين متميزين و5-6 أطباء متميزين و5-6 إعلاميين متميزين وإحنا نفس الكلام».

ولفت إلى أن نقابة المهن التمثيلية تضم في عضويتها نحو خمسة آلاف عضو، وقد تضم نحو 100 فنان شهير، معقبا: «السواد الأعظم من الفنانين معملوش فلوس.. الناس دي معملتش حاجة».