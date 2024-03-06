تفاصيل جديدة حول خطة نتنياهو لاعادة احتلال غزة



بعد مرور 152 يوما من العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، لا تزال تتكاثر التساؤلات بشأن مستقبل القطاع سياسيا وأمنيا، ومصير سكانه الذين يتجاوز عددهم المليونين.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا غير مسبوقة على غزة بزعم إنهاء سيطرة حركة حماس السياسية والأمنية علي القطاع والقضاء على قدراتها العسكرية، بينما وصلت حصيلة الضحايا الفلسطينيين جراء العدوان إلى 30 ألفا و631 شهيدا.

• خطط إسرائيلية للبقاء في غزة

أفادت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" بأن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يخطط للبقاء في قطاع غزة لحوالي 10 سنوات.

ووفقا للصحيفة الإسرائيلية فإن التقديرات تشير إلى أن "المرحلة الأولى من الحرب الهادفة للقضاء على حماس سوف تستغرق سنة أو سنتين، وثماني سنوات أخرى حتى تستقر حكومة بديلة، هذا إذا حدث ذلك بالمطلق".

وأوضحت أنه "خلال هذه الفترة، سيتعين على إسرائيل الحفاظ على وجودها المستمر في غزة، حتى لا تعود حماس إلى السيطرة"، مضيفة: "سيكون هناك دائما إرهابيون في غزة وسيتعين مواصلة قتالهم"، على حد زعمها.

• كيف ستبدو غزة بعد خمس أو عشر سنوات؟

رأت الصحيفة الإسرائيلية أن قطاع غزة سيبدو تماما كما الضفة الغربية الآن، موضحة "سيتم نزع الأسلحة الثقيلة، مع ضربات وعمليات إسرائيلية لا نهاية لها على ما اسمته بمراكز الإرهاب في عمق القطاع، على حد زعمها.

وأضافت يشمل ذلك مداهمات وتدمير منازل، واعتقالات الليلية.

وذكرت الصحيفة أن نتنياهو والمقربون منه لا يتوقعوا أن يكون هناك حكم عسكري إسرائيلي في غزة. لكن إسرائيل ستسيطر على غزة من بعيد"، على حد قولها.

وأشارت إلى أنه "لن يسمح للقيادى السابق لفتح في غزة، محمد دحلان، بالعودة إلى القطاع".

وأشارت الصحيفة إلى أنه "بافتراض استمرار الحرب لمدة 10 سنوات، ستجري انتخابات 2028 في الولايات المتحدة أيضا وسط القتال في غزة"، لافتة إلى أنه "في الوقت الحالي، يستعد مكتب رئيس الوزراء، بل ويتمنى، تغيير الإدارة الأمريكية"، موضحة أن "نتنياهو مقتنع بأن لا أحد يمتلك القدرة على إدارة شئون إسرائيل أو الحرب مثله".