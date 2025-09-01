جوندوجان يقترب من الانتقال إلى جالاتا سراي

كشف تقرير صحفي عن اقتراب الألماني إلكاي جوندوجان من الانضمام إلى صفوف جالاتا سراي التركي خلال فترة الانتقالات الصيفية، بعدما حصل على الضوء الأخضر للرحيل من ناديه مانشستر سيتي.

ووفقًا للصحفي فابريزيو رومانو، المتخصص في أخبار الانتقالات، عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»، فإن جالاتا سراي دخل في مفاوضات متقدمة للتعاقد مع نجم مانشستر سيتي، بعد موافقة النادي الإنجليزي على رحيله.

وأضاف رومانو أن النادي التركي قدّم عرضه الأول إلى جوندوجان، الذي يدرس في الوقت الحالي جميع الخيارات المتاحة قبل حسم مستقبله، في ظل اقتراب رحيله عن ملعب "الاتحاد".

وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى أن جوندوجان خرج من حسابات بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، وبات على أعتاب مغادرة الفريق.