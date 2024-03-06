رئيس اتصالات النواب: تشكيل وفد برلماني لتقديم واجب العزاء لأسرة الطالبة نيرة صلاح ‏

أكد النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن عدم إسدال الستار في قضية ‏الطالبة نيرة صلاح ضحية جامعة العريش؛ يعد دليلا على الشفافية التي تتحلي بها الدولة، لا سيما وأن هذه الواقعة ‏الأليمة لا يجب أن تمر مرور الكرام‎.‎

وأشار خلال تصريحات لبرنامج «في المساء مع قصواء» المذاع عبر شاشة «‏CBC‏» مساء الثلاثاء، إلى تقدمه ‏بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب، الثلاثاء، ضد جامعة العريش، بعد تصريحات شقيقة نيرة، التي أكدت أن ‏الجامعة لم تقدم واجب العزاء في شقيقتها، موضحا أن طلب الإحاطة يشمل دولة رئيس الوزراء ووزير التعليم العالي ‏ورئيس جامعة العريش. ‏

وتابع: «هذا التصريح لا يجب أن يمر مرور الكرام، وبناءً عليه تقدمنا بطلب إحاطة استغربنا به الصمت الرهيب من ‏الجامعة و الكلية الذي لا ينبغي أن يمر مرور الكرام، واتفقنا في لجنة الاتصالات على التنسيق مع لجنة التعليم؛ لتشكيل ‏وفد برلماني يمثل الشعب للذهاب لتعزية أسرة نيرة الأسبوع المقبل».‏

ولفت إلى إشارة طلب الإحاطة إلى تقاعس الجامعة عن توجيه العزاء لأسرة نيرة وكذلك دورها إزاء منع حدوث ‏الجريمة، قائلا:«كان يجب على الجامعة أن تتقدم الدور منذ البداية وتحاول حل المشكلة، الموضوع كان على مرأى ‏ومسمع الجميع على مواقع التواصل الاجتماعي قبل حدوث واقعة الانتحار، لكن الصمت قبل الواقعة والصمت بعدها ‏من الجامعة شيء غريب!».‏