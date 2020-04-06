الحكومة الألمانية تقر برنامجا لمساعدة الشركات المتوسطة

قررت الحكومة الألمانية، تقديم مساعدات إضافية للشركات المتوسطة لدعمها في مواجهة تداعيات جائحة كورونا.

ويهدف برنامج القروض الجديد في المقام الأول تسهيل إمداد الشركات المتوسطة بالقروض التي تحتاجها بصورة عاجلة.

من جانبه، قال أولاف شولتس، وزير المالية، اليوم الاثنين، إن المسألة تتعلق بجعل الشركات الصغيرة والمتوسطة قادرة على "اجتياز الفترة الصعبة وأن تظل مستعدة اقتصاديا عندما تتحسن الأمور مرة أخرى".

ولفت شولتس إلى أن المساعدات القادمة من برنامج الخمسين مليار يورو لهذه الشركات مرنبطة بقرارات الدراسة التي تتخذها البنوك، وأوضح أن هذا الإجراء يتطلب وقتا ربما لا يتوافر لدى كل شركة.

وأضاف نائب المستشارة الألمانية أن برنامج القروض السريع الذي تم إقراره الآن ينص على تمكين البنوك من منح القروض بدون دراسة للتطور اللاحق لكل شركة.

وقال شولتس: "ينص القرار على أن كل شركة كان لها نشاط اقتصادي في العام الماضي وكل شركة حققت إيرادات في العام الماضي، وكل شركة أقامت نشاطا اقتصاديا منتظما في العام الماضي، وكل شركة حققت أرباحا، يمكنها أن تحصل على إيراد ثلاثة أشهر كقرض من البنك".

وتابع شولتس أن الحكومة الاتحادية تضمن هذه القروض بنسبة 100% بحيث لا يتطلب منح القرض إجراء البنك تقييما لوضع المستفيد " وبهذه الضمانة بنسبة 100%، أصبح من الممكن إتمام هذا الأمر على نحو سريع تماما".

وكانت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) علمت في وقت سابق من اليوم من مصادر مطلعة في الحكومة أن مجلس الوزراء الألماني سيقر اليوم برنامج قروض إضافية.

وبحسب البيانات، فإن البرنامج يهدف إلى تحسين شروط الاقتراض، حيث ستحصل الشركات المأزومة على ضمانات اقتراض من الدولة بنسبة مئة في المئة لفترة محدودة.