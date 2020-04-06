قال الدكتور كمال الدسوقي، نائب رئيس غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، إن الصناعة في مصر تأثرت بشكل كبير جراء أزمة فيروس كورونا المستجد، وذلك نتيجة للإجراءات الاحترازية التي تنتهجها الدولة حفاظًا على العاملين في هذا القطاع.

وأضاف أثناء حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع عبر «القناة الأولى المصرية»، اليوم الاثنين، أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بالجانب الصحي، لأنه أساس تنمية الصناعة والزراعة، لافتًا إلى أن هناك قطاعات قللت حجم إنتاجها، عوضًا عن أخرى تحتاج لتزويد إنتاجها، كصناعات القطاع الصحي، والغذائي، وذلك لتلبية احتياجات السوق، في ظل توقف الاستيراد بسبب الأزمة العالمية.

ولفت إلى ضرورة استغلال أزمة كورونا، وتحويلها إلى فرص، مشيرًا إلى أن بعد تجاوز الأزمة الراهنة، ستكون لدى الصناعة المصرية فرصة كبيرة، لتعميق منتجاتها وتزويدها وتغطية طلباتها.

وأشار إلى أن الصناعة المصرية تلبي احتياجات السوق من المطهرات بشكل جيد، مضيفًا أن هناك إجراءات اتخذتها الدولة والقطاع الصناعي، للحفاظ على صحة وسلامة العمال، كتخفيض عدد العمالة في الأماكن المزدحمة، بالإضافة إلى الحرص على ارتداء العاملين للكمامات واستخدام المطهرات.