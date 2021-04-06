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الرئيس الإسرائيلي: قرار تكليف نتنياهو بتشكيل الحكومة المقبلة لم يكن سهلا

هديل هلال
نشر في: الثلاثاء 6 أبريل 2021 - 1:01 م | آخر تحديث: الثلاثاء 6 أبريل 2021 - 1:01 م

عرضت فضائية «يورونيوز عربية» مقطع فيديو يرصد تكليف الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، اليوم الثلاثاء، رئيس قائمة الليكود بنيامين نتنياهو، بتشكيل الحكومة المقبلة، بعد مشاورات أجراها يوم أمس الإثنين مع الأحزاب الإسرائيلية.

ونقلًا عن وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، اليوم الثلاثاء، قال «ريفلين» في تصريح متلفز: «اتخذت قراري بناء على التوصيات التي أشارت إلى فرصة أكبر لنتنياهو في تشكيل الحكومة».

وأضاف أن «قرار تكليف نتنياهو بتشكيل الحكومة المقبلة لم يكن قرارا سهلا بالنسبة له سواء على الصعيدين المعنوي أو الأخلاقي».


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