 التموين: توفير السلع الغذائية بمعارض «أهلا رمضان» استغرق من 3 إلى 4 شهور - بوابة الشروق
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التموين: توفير السلع الغذائية بمعارض «أهلا رمضان» استغرق من 3 إلى 4 شهور

معارض أهلا رمضان
معارض أهلا رمضان
أمل محمود
نشر في: الثلاثاء 6 أبريل 2021 - 3:54 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 6 أبريل 2021 - 3:54 ص

قال المهندس أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية لمستهلك ومساعد وزير التموين للتجارة الداخلية، إن توفيرالسلع الغذائية بمعارض أهلا رمضان استغرق ما يقرب من 3 إلى 4 شهور.
وأضاف خلال مداخلة عبر تطبيق «skype» لبرنامج «من مصر» الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل عبر فضائية «cbc»، مساء أمس لاثنين، أن معارض أهلا رمضان تعد مساهمة من وزارة التموين بالتعاون مع شركائها من وزراة التجارة والصناعة والاتحاد العام للغرف التجارية ووزارة الصحة، موضحًا أنه تم وضع آليات للموافقة على مشاركة العارضين ضمن معرض أهلا رمضان.
وأوضح أنه تم وضع مواصفات مقبولة لـ 14 سلعة بالإضافة إلى اللحوم والدواجن لتناسب كل فئات المجتمع، من بينها اختيار طريقة تغليف لمنتجات الغذائية من مستوى متوسط لكي لا ترتفع تكلفة المنتج.
وافتتح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أمس الأحد، معرض «أهلا رمضان» اعتبارا من اليوم وحتى يوم 12 أبريل الجاري، بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر

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