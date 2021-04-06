السعودية: تعليق الاعتكاف في جميع الجوامع والمساجد خلال شهر رمضان

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أصدر معالي وزير الشؤون الإسلامية د.#عبداللطيف_آل_الشيخ اليوم توجيها بعدد من الإجراءات الاحترازية الوقائية لمنع تفشي فيروس #كورونا التي اتخذتها الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة للعمل بها في مساجد وجوامع المملكة خلال شهر رمضان المبارك لعام 1442هـ جاءت على النحو التالي :
— وزارة الشؤون الإسلامية 🇸🇦 (@Saudi_Moia) April 6, 2021
أصدر معالي وزير الشؤون الإسلامية د.#عبداللطيف_آل_الشيخ اليوم توجيها بعدد من الإجراءات الاحترازية الوقائية لمنع تفشي فيروس #كورونا التي اتخذتها الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة للعمل بها في مساجد وجوامع المملكة خلال شهر رمضان المبارك لعام 1442هـ جاءت على النحو التالي :