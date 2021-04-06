السعودية: تعليق الاعتكاف في جميع الجوامع والمساجد خلال شهر رمضان



ونقلًا عن صفحة وزارة الشؤون الإسلامية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم الثلاثاء، تضمنت الإجراءات تعليق إقامة سفر الإفطار والسحور في الجوامع والمساجد، وأن يشمل ذلك الإفطار والسحور داخلها، أو في المرافق التابعة لها، فضلًا عن تعليق الاعتكاف في جميع الجوامع والمساجد، والتوسع في أماكن إقامة صلاة عيد الفطر في جميع مصليات الأعياد لتشمل الجوامع والمساجد التي تقام فيها صلاة الجمعة.



واختتم وزير الشؤون الإسلامية التوجيه بالتنويه على أن جميع ما يتعلق بإقامة صلاة التراويح والقيام في المساجد والجوامع، سيتم الإفادة عنه لاحقاً في بيان تصدره الوزارة.





