انتقد المتحدث باسم مكتب شئون تايوان التابع لمجلس الدولة الصيني ما شياو قوانغ، سلطة الحزب الديمقراطي التقدمي التايواني بسبب استغلالها الوضع في أوكرانيا لتضليل سكان الجزيرة والرأي الدولي العام.

وقال قوانغ في تصريح أوردته وكالة الأنباء الصينية شينخوا " إن النية الحقيقية لسلطة الحزب الديمقراطي التقدمي وراء إظهار قيمتها كأداة استراتيجية للقوى الخارجية وإثارة ضجيج بشأن ما يسمى التهديد العسكري من الصين، هي (تدويل) قضية تايوان وتبرير الأعمال الاستفزازية المتعلقة بما يسمى استقلال تايوان ".

وأكد قوانغ أن تايوان جزء من الأراضي الصينية وأنه لا يمكن إيقاف إعادة توحيد الصين، قائلا " مهما كانت الذريعة التي قد تستخدمها سلطة الحزب الديمقراطي التقدمي، فلن تستطيع إخفاء نية الانفصال عن البلد وبيع المصالح الوطنية"، مشددا على أن أي محاولة للسعي لما يسمى "استقلال تايوان" محكوم عليها بالفشل.