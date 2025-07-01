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لقي طفل يبلغ من العمر 13 عامًا مصرعه غرقًا، اليوم، أثناء الاستحمام في مياه نهر النيل فرع رشيد، بمنطقة أبو مندور التابعة لمركز رشيد بمحافظة البحيرة.

تلقى اللواء محمود هويدي، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة رشيد، يفيد بورود بلاغ بغرق طفل في مياه النيل.

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الإنقاذ النهري وسيارة إسعاف إلى موقع الحادث.

وتبين من الفحص أن الطفل الغريق يُدعى طارق.م.ل، من قرية المحيط بمركز إدكو، وكان يستحم في مياه النهر حين جرفه التيار وغرق، لعدم إجادته السباحة.

وتواصل فرق الإنقاذ النهري جهودها لانتشال الجثمان من مياه النهر، وتم تحرير المحضر اللازم؛ تمهيدًا لعرض الواقعة على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.



