الوطنية للانتخابات: الانتهاء من جميع الاستعدادات اللوجيستية انتخابات مجلس الشيوخ

قال المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إنّ الهيئة اتخذت جميع الاستعدادات اللوجستية تمهيدًا لإجراء انتخابات مجلس الشيوخ.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن» الذي يُقدمه الإعلامي سيد علي، عبر شاشة «الحدث اليوم»، مساء الثلاثاء، أن الهيئة تلعب دورًا مهمًا في توعية وتثقيف المواطنين بالعملية الانتخابية، مشيرًا إلى انعكاس ذلك على الإقبال غير المسبوق على الانتخابات الرئاسية المسبقة.

وأوضح أن الهيئة نظمت جولات في مختلف المدارس على مستوى الجمهورية، لافتًا إلى إجراء محاكاة للعملية الانتخابية في المدارس لعملية الاقتراع.

ونوه بأنه تم إجراء جولات في مراكز الشباب والأندية وقصور الثقافة كما تم تنظيم لقاءات مع المرأة التي تملك حضورًا كبيرًا في الانتخابات، حيث فإن لم تكن أكثر من الرجل فهي تعادله.

وأكد أنه التقى ممثلي منظمات حقوقية والمجتمع المدني في جلسات عديدة، موضحًا أن الهيئة تحرص على تلافي أي سلبيات في تنظيم العملية الانتخابية المقبلة.

وشدد على توفر الضمانات الكاملة أمام متابعة الانتخابات من قبل هذه المؤسسات، مشيرًا إلى أن الهيئة لا تخفي شيئًا، وتفتح الباب أمام جميع من يرغب في متابعة العملية الانتخابية.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي، اليوم الثلاثاء، عن الجدول الزمني لانتخابات مجلس الشيوخ الذي يتضمن المواعيد الإجرائية بدءًا من الترشح وحتى التصويت وإعلان النتيجة.

وقال المستشار حازم بدوي في مؤتمر صحفي اليوم، إن الهيئة ستتلقى طلبات المترشحين وفحصها، بداية من يوم السبت 5 يوليو وحتى يوم الخميس 10 يوليو من الساعة التاسعة حتى الخامسة مساء، عدا اليوم الأخير ينتهى في الثانية ظهرا.

وتعلن الهيئة كشوف أسماء المرشحين ورمزهم، يوم الجمعة 11 يوليو، مع إتاحة فترة للطعون أمام محكمة القضاء الإداري إن وجدت والفصل فيها، من يوم الاثنين 14 يوليو وحتى الأربعاء 16 يوليو.

وتعلن الهيئة القائمة النهائية للمترشحين وبدء فترة الدعاية يوم الجمعة 18 يوليو، على أن يكون آخر موعد للتنازل عن الترشح يوم الأحد 20 يوليو.

وتبدأ ثم بدء فترة الصمت الدعائي يوم 31 يوليو، على تجرى عملية الاقتراع في خارج الجمهورية يومي الجمعة والسبت 1و2 أغسطس، وفي داخل مصر يومي الإثنين والثلاثاء 4 و5 أغسطس، فيما تعلن الهيئة نتيجة الانتخابات يوم الثلاثاء 12 أغسطس، وتستأنف في اليوم ذاته الداعية الانتخابية لجولة الإعادة إن وجدت، مع إتاحة 48 ساعة للطعن على النتيجة وتفصل فيه المحكمة الإدارية العليا خلال مدة 10 أيام.

وتجرى انتخابات الإعادة يومي الاثنين والثلاثاء 25 و26 أغسطس خارج الجمهورية، ويومي الأربعاء والخميس 27 و28 أغسطس في الداخل، على أن تعلن نتيجة انتخابات الإعادة يوم الخميس 4 سبتمبر 2025، حيث ينتهي الجدول الزمني.