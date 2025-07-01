 هيئة البث العبرية: قطر قدمت لإسرائيل مقترحا جديدا لوقف إطلاق النار بغزة - بوابة الشروق
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هيئة البث العبرية: قطر قدمت لإسرائيل مقترحا جديدا لوقف إطلاق النار بغزة

الأناضول
نشر في: الثلاثاء 1 يوليه 2025 - 9:18 م | آخر تحديث: الثلاثاء 1 يوليه 2025 - 9:19 م

قالت هيئة البث العبرية الرسمية إن قطر قدمت لإسرائيل، الثلاثاء، مقترحا جديدا لتبادل الأسرى يشمل وقفا لإطلاق النار لمدة 60 يوما.

وأضافت الهيئة نقلا عن مصدرين دبلوماسيين لم تسمهما إن "المقترح ينص على اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة 60 يوما، وفي اليوم الأول منه سيتم إطلاق سراح ثمانية مختطفين (أسرى إسرائيليين) أحياء".

وأوضح المصدران أن المقترح يتضمن كذلك إطلاق سراح "مختطفين اثنين من الأحياء في اليوم الخمسين من وقف إطلاق النار".

كما يتضمن المقترح "الإفراج عن جثث 18 مختطفا على 3 دفعات"، وفق المصدر ذاته، وفق المصدر ذاته، الذي لم يذكر توقيتات لتلك الافراجات.

وتُقدر تل أبيب وجود 50 أسيرا إسرائيليا في غزة، منهم 20 أحياء، بينما يقبع في سجونها أكثر من 10 آلاف و400 فلسطيني يعانون من التعذيب والتجويع والإهمال الطبي، ما أودى بحياة العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.

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