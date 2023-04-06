الهند والبرتغال تبحثان سبل دعم العلاقات الثنائية

بحث وزير الشئون الخارجية الهندي "إس . جايشانكار"، اليوم الخميس، هاتفيا، مع نظيره البرتغالي جواو كرافينو عدة قضايا دولية بالإضافة إلى سبل دعم العلاقات بين البلدين.



وقال وزير الشئون الخارجية الهندي -في تدوينة له على موقع "تويتر"- إن محادثاته مع نظيره البرتغالي كانت طيبة وتناولت القضايا الثنائية والمتعددة ذات الاهتمام المشترك.



من جانبه، أعرب وزير الخارجية البرتغالي -في تدوينة مماثلة- عن ارتياحه للمحادثات التي أجراها مع نظيره الهندي، وقال إن هناك دائما الكثير من المسائل التي يمكن للجانبين التحدث بشأنها.



ومن جهتها، ذكرت وزارة الشئون الخارجية الهندية أن العلاقات بين الهند والبرتغال تعززت خلال عام 2022 ، وأنه على الرغم من أن الصراع الدائر في أوكرانيا كان له تأثير على النشاط التجاري، إلا أن العلاقات الثنائية ازدهرت، وأن التصديق على الاتفاقية الثنائية لتسهيل الانتقال والهجرة يمثل خطوة كبرى فيما يتعلق بهذا الشأن.



وأشارت الوزارة إلى أن الهند والبرتغال كانتا قد أجريتا خلال شهر أكتوبر الماضي الجولة الثالثة من المشاورات بين مسئولي الجانبين بشأن التعاون في مجال الدفاع وسبل دعم العلاقات الثقافية والشعبية وتعميق العلاقات التجارية والاقتصادية واستكشاف سبل جديدة لدعم التعاون القائم في مجالات العلوم والتكنولوجيا والدفاع، وذلك بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر بشأن القضايا الإقليمية والعالمية ذات الاهتمام المشترك.