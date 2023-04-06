مركز أسوان للتدريب والتنمية المهنية المستدامة يواصل برامجه التدريبية لتأهيل العاملين

كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، بمواصلة تنظيم الدورات التدريبية بواسطة مركز محافظة أسوان للتدريب والتنمية المهنية المستدامة لتأهيل العاملين للتعامل الفوري والسريع مع أي معاملات، ولأداء الخدمة للمواطنين بالجودة المطلوبة.

يأتي ذلك في إطار الجهود المكثفة التي تقوم بها المحافظة بالتنسيق مع الجهات المعنية للارتقاء بالمستوى التدريبي للعاملين بديوان عام المحافظة، وكذا داخل مختلف الوحدات المحلية ومديريات الخدمات سواء للمديرين أو الموظفين.

وأكد محافظ أسوان أن ما يتم تنفيذه من دورات تدريبية يتواكب مع ما شهدته المحافظة من تحقيق طفرة هائلة في مجال التحول الرقمي؛ تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسي الخاصة بدعم الخطة الاستراتيجية للدولة لإتمام ميكنة كل القطاعات الحكومية، بما يساهم في تقديم خدمات أفضل للمواطنين في أقل وقت ممكن.

ومن جانبها أوضحت الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ، أنه تنفيذاً لتعليمات اللواء أشرف عطية يتم بشكل مستمر استكمال البرامج التدريبية التثقيفية والتأهلية للعاملين التابعين للجهاز الإداري بالمحافظة، حيث يتم التدريب على مجموعة من التطبيقات بأحدث الإصدارات وتطوير مهارات العاملين في مجال التحول.