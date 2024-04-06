محافظ مطروح يشارك حفل إفطار التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي

شارك اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، حفل الإفطار الذى نظمه التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بمحافظة مطروح للأطفال الأيتام والقادرون باختلاف بالمحافظة، بحضور عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

شهد حفل الإفطار الذى ضم نحو ٣٠٠ طفل يتيم تم اختيارهم من خلال مديرية التضامن الاجتماعى، وجمعية الأيتام والمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بالمحافظة، وكذلك الاطفال القادرون باختلاف والذى تم اختيارهم من خلال مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة.

شهد حفل الإفطار للأطفال الأيتام وذوى الهمم بمطروح إضفاء البهجة مع عمل رسومات على الوجه وتوزيع بلالين على الأطفال، بالإضافة إلى التنورة، وأناشيد وأغانى دينية لكورال أطفال ذوى الهمم بمكتبة مصر العامة مع فرحة الأطفال وأسرهم.

وأهدى التحالف الوطنى 9 رحلات عمرة لعدد من الأطفال المشاركين في كورال مكتبة مصر العامة وفى نهاية الاحتفالية تم توزيع هدايا وكحك العيد على الأطفال وأسرهم.

ووجه محافظ مطروح الشكر لجهود التحالف الوطني للعمل الأهلي وجهوده في المشاركة المجتمعية الفاعلة لخدمة أهالي مطروح، مع ما يقدمه من خدمات إنسانية، ومجتمعية منها هدايا للأسر الأولى بالرعاية، وتوزيع كراتين مواد غذائية خلال شهر رمضان الكريم، وكذلك تنظيم احتفالية افطار للأطفال الأيتام وذوى الهمم بالمحافظة.