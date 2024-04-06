جيش الاحتلال يزعم استعادة جثة أسير من غزة: كان محتجزا لدى الجهاد الإسلامي

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، استعادة جثة الأسير إلعاد كاتسير، من خان يونس في قطاع غزة، في عملية مشتركة للجيش مع جهاز الأمن العام (الشاباك).
وادعى بيان مشترك لجيش الاحتلال وجهاز "الشاباك"، اليوم السبت، أن كاتسير قُتل أثناء احتجازه بعد أسره من من قبل حركة الجهاد الإسلامي مع والدته.
وقال البيان المشترك إن «انتشال جثة كاتسير وإعادتها لإسرائيل جاء بناء على توجيه جهاز الأمن العام (الشاباك) وهيئة الاستخبارات العسكرية وتحديد مكانها الدقيق من قبل وحدة أغوز».
ولم يكشف جيش الاحتلال طريقة العثور على الجثة أو آلية انتشالها من مدينة خان يونس، التي تدور فيها معارك شرسة بين قوات الاحتلال والمقاومة الفلسطينية.