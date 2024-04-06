جيش الاحتلال يزعم استعادة جثة أسير من غزة: كان محتجزا لدى الجهاد الإسلامي

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، استعادة جثة الأسير إلعاد كاتسير، من خان يونس في قطاع غزة، في عملية مشتركة للجيش مع جهاز الأمن العام (الشاباك).



وادعى بيان مشترك لجيش الاحتلال وجهاز "الشاباك"، اليوم السبت، أن كاتسير قُتل أثناء احتجازه بعد أسره من من قبل حركة الجهاد الإسلامي مع والدته.

The body of hostage Elad Katzir was rescued by security forces overnight from Khan Yunis and returned to Israeli territory.



Elad Katzir was abducted from Kibbutz Nir Oz by the Islamic Jihad terrorist organization during the October 7 Massacre. His mother, Hanna, was also… — Israel Defense Forces (@IDF) April 6, 2024

وقال البيان المشترك إن «انتشال جثة كاتسير وإعادتها لإسرائيل جاء بناء على توجيه جهاز الأمن العام (الشاباك) وهيئة الاستخبارات العسكرية وتحديد مكانها الدقيق من قبل وحدة أغوز».



ولم يكشف جيش الاحتلال طريقة العثور على الجثة أو آلية انتشالها من مدينة خان يونس، التي تدور فيها معارك شرسة بين قوات الاحتلال والمقاومة الفلسطينية.