الرئيس السيسي: بناء الإنسان المصري على رأس أولويات العمل الوطني

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ إن وضع قضية بناء الإنسان المصري على رأس أولويات العمل الوطني وفي الصدارة منها: توفير الحياة الكريمة اللازمة له.

وأضاف خلال كلمته في إفطار الأسرة المصرية، مساء اليوم السبت، أن الدولة حريصة على توفير سبل جودة الحياة بشكل عام من خلال توفير بيئة التعليم الجيد.. والخدمات الصحية اللائقة.. والسكن الكريم.

وذكر أن الدولة تصر على الاستمرار في سياسات الاتزان الاستراتيجي.. التى تنتهجها الدولة المصرية، تجاه القضايا الدولية والإقليمية والتى تحددها محددات وطنية واضحة.. فى مقدمتها: مراعاة أبعاد الأمن القومي المصري.. والسعى لإقرار السلام الشامل القائم على العدل.. ودعم مؤسسات الدول الوطنية.. واحترام إرادة الشعوب.

وذكر في كلمته: "شعب مصر العظيم، أيها الشعب الأبى الكريم، إن قصة أمتنا على مدار عشر سنوات مضت.. ستكتب بحروف المجد والفخر، فى سجلنا الوطنى وتظل أحلام المصريين فى وطن يليق بتضحياتهم وتاريخهم.. هى البوصلة التى توجهها إلى السبيل.. نحو تحقيق الهدف المنشود وستبقى مصر بإذن الله عزيزة أبية..وطنا عظيما، يتسع لكل المصريين .. فمصر الوطن الذى يسكن فينا.. قبل أن نسكن فيه ومن أجله نردد معا وبالله العظيم".

وأنهى كلمته مرددًا: "تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر".