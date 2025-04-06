السكة الحديد: إعادة تشغيل قطاري تالجو على خط القاهرة - الإسكندرية اعتبارا من الجمعة القادمة

قررت الهيئة القومية لسكك حديد مصر إعادة تشغيل قطاري 2027 / 2026 (تالجو) على خط "القاهرة / الإسكندرية" والعكس، اعتبارًا من يوم الجمعة القادمة، بعد أن تم إيقافهما خلال شهر رمضان وعيد الفطر المبارك.

وقالت الهيئة، في بيان لها اليوم، إنه تقرر تشغيل قطار 2027 الذي ينطلق من محطة القاهرة الساعة 07:00 مساءً ويصل محطة الإسكندرية الساعة 09:30 مساءً، وتشغيل قطار 2026 الذي ينطلق من محطة الإسكندرية الساعة 06:50 مساءً ويصل محطة القاهرة الساعة 09:20 مساءً.

وأضافت الهيئة أنها تسعى جاهدة لتقديم أفضل خدمة للركاب في ظل التطوير والتحديث المستمر بكافة القطاعات، وخاصة قطاع الوحدات المتحركة.