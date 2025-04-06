لجنة وزارية لتقييم نشاط التربية المسرحية بمدارس الخارجة

قال وصفي حسن، إنه لجنة تقييم من وزارة التربية والتعليم لنشاط التربية المسرحية، عقدت بمقر قاعة الاجتماعات بمدرسة الخارجة الثانوية الفنية بنات، وذلك في إطار خطة الوزارة لدعم وتنمية الأنشطة التربوية والإبداعية لدى الطلاب، بحضور موجه عام المسرح بالمديرية، ومدير إدارة الخدمات التربوية بالإدارة، وموجه أول المسرح بالإدارة، إلى جانب لجنة التقييم الوزارية التي ضمت نخبة من المتخصصين في مجال التربية المسرحية.

وأضاف أن طلاب المدارس قدموا عروضا مسرحية متميزة جسدت مواهبهم وإبداعاتهم الفنية في موضوعات متنوعة تهدف لغرس القيم الإيجابية وتنمية روح التعاون والعمل الجماعي، مشيرا إلى أهمية الأنشطة التربوية كأحد الركائز الأساسية في بناء شخصية الطالب، مشيدا بالمستوى الراقي للعروض المسرحية وما تعكسه من جهود مبذولة من قبل المعلمين والطلاب على حد سواء.

وفي سياق متصل، أكد حسن، أن القوافل التعليمية تواصل فعالياتها في عدد من المدارس لدعم طلاب القري في إطار الاهتمام المتواصل بالطلاب ودعمهم على المستويات التعليمية والنفسية، تم تنفيذ فعاليات القوافل التعليمية اليوم الأحد في عدد من مدارس القري، وتنوعت الأنشطة المقدمة ضمن القوافل لتشمل ورش عمل تفاعلية باستخدام استراتيجيات التعلم النشط لجعل المعلومة أكثر ثباتا وسهولة في الفهم، وتقديم استشارات فردية للطلاب للإجابة عن تساؤلاتهم في المواد المختلفة.

وأكد أن الطلاب تفاعلوا بشكل كبير، وظهر الحماس في مشاركتهم، مع إشادة واسعة من أولياء الأمور الذين أعربوا عن سعادتهم بالمستوى العالي من التنظيم والمحتوى العلمي الذي يقدم من خلال القوافل.

وأشار، إلى أن هذه القوافل تأتي ضمن خطة مستدامة لدعم الطلاب، والعمل على سد الفجوات التعليمية، خاصة في الفترات التي تسبق الامتحانات النهائية.