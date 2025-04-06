رئيس جنوب أفريقيا: احتمالات تجنب زيادة ضريبة القيمة المضافة ضئيلة

قال رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوسا، إن وزارة الخزانة الوطنية تبحث في جميع الخيارات لتجنب رفع ضريبة القيمة المضافة، ولكن احتمالات تجنب هذه الزيادة ضئيلة.

ورفض التحالف الديمقراطي، ثاني أكبر حزب في البلاد، والذي يشارك في ائتلاف مكون من 10 أعضاء مع حزب المؤتمر الوطني الأفريقي بقيادة رامافوسا ، دعم قانون موازنة رئيسي، يوم الأربعاء، يمهد الطريق لزيادة ضريبة القيمة المضافة اعتبارا من الأول من مايو، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

وتمكن حزب المؤتمر الوطني الأفريقي من تمرير الاقتراح بعد أن حصل على دعم من أحزاب خارج حكومة الوحدة الوطنية.

ويتضمن القانون توصية غير ملزمة بأن تنظر وزارة الخزانة في سبل بديلة لزيادة الإيرادات دون زيادة ضريبة القيمة المضافة.

وقال رامافوسا في منشور له على منصة "إكس" اليوم الأحد: "سننظر في جميع السبل والوسائل لمعرفة ما إذا كان ذلك ممكنا أم لا، ومن خلال الفحص الحالي، أفادت وزارة الخزانة – بعد النظر في مختلف المجالات التي يمكنها البحث فيها – أن ذلك لا يبدو ممكنا."

وأوضح رامافوسا أن المقترحات المتعلقة بالبحث عن خيارات إيرادات أخرى من أحزاب، مثل حزب العمل من أجل جنوب أفريقيا، تُؤخذ بجدية تامة".