سول تعرب عن أسفها لبيونج يانج بعد اختراق طائرات مسيرة لمجالها الجوي

أعرب الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونج، عن أسفه لكوريا الشمالية بعد دخول عدة طائرات مسيرة غير مصرح بها المجال الجوي لكوريا الشمالية المجاورة.

وأكد لي، أن تحليق الطائرات المسيرة المثيرة للجدل نفذه أفراد دون موافقة الحكومة.

وقال الرئيس الكوري الجنوبي خلال اجتماع لمجلس الوزراء: "على الرغم من أن هذا لم يكن نية حكومتنا، إلا أننا نعرب عن أسفنا للشمال لأن التصرفات غير المسئولة والمتهورة لقلة من الأفراد تسببت في توترات عسكرية غير ضرورية".

وكانت كوريا الشمالية قد اتهمت سول في يناير الماضي بانتهاك سيادتها من خلال تحليق متكرر لطائرات مسيرة، قائلة إن طائرة استطلاع صورت منشآت مهمة في كوريا الشمالية في 4 يناير، قبل أن يسقط الجيش الكوري الشمالي الطائرة.