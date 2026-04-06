تقرير: مقتل قادة عسكريين إيرانيين بارزين مع اقتراب انتهاء مهلة ترامب

أعلن الحرس الثوري الإيراني مقتل رئيس جهاز استخباراته مجيد خادمي اليوم الاثنين، في الوقت الذي هاجمت فيه إيران منطقة تل أبيب الكبرى وقبيل انتهاء المهلة التي حددها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإعادة فتح مضيق هرمز.

وفي وقت لاحق، أفاد الجيش الإسرائيلي بمقتل شخصية عسكرية رفيعة أخرى، وهو رئيس وحدة خاصة في فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، مشيرا إلى أنه قتل في طهران أمس الأحد.

وينفذ فيلق القدس عمليات سرية في الخارج.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان له إن القائد أصغر باقري كان متورطا في هجمات استهدفت أفرادا إسرائيليين وأمريكيين في جميع أنحاء العالم.

وتأتي هذه الأنباء في الوقت الذي قتل فيه 19 شخصا على الأقل وأصيب 20 آخرون في غارات جوية أمريكية وإسرائيلية بالقرب من طهران، حسبما أفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية إرنا اليوم الاثنين.

ذكرت الوكالة أن منطقتي شهريار وبهارستان القريبتين من العاصمة الإيرانية تعرضتا للقصف.

كما أفادت إرنا، نقلا عن هيئة الإطفاء المحلية، أن مبنيين يتكون كل منهما من ثلاثة طوابق دُمرا بالكامل في منطقة سكنية جنوب غرب العاصمة، وقد تم انتشال عدة جثث من تحت الأنقاض.

وأشاد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في منشور باللغة العبرية على منصة إكس، في وقت سابق من اليوم الاثنين، باغتيال خادمي، متوعدا بأن إسرائيل "ستواصل بكامل القوة" تحقيق أهدافها في الحرب.

وأشاد نتنياهو أيضا باغتيال يزدان مير، المعروف بلقب سردار باقري، الذي كان يتولى قيادة الوحدة السرية 840 التابعة لفيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، واصفا إياه بأنه "مسئول عن هجمات استهدفت يهودا وإسرائيليين حول العالم" وفقا لما ذكرته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

واختتم نتنياهو منشوره بالقول: "سنواصل القتال بكامل القوة، على جميع الجبهات، حتى يتم إزالة التهديد وتتحقق جميع أهداف الحرب".