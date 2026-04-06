الجيش الإيراني يعلن استهداف قاعدتين عسكريتين في السعودية والكويت

قال الجيش الإيراني، إنه استهدف قاعدة الخرج العسكرية في السعودية وقاعدة العديري في الكويت بضربات من مسيرات "آرش 2" الانتحارية، في عملية وصفها بأنها كانت دقيقة ومخططًا لها.

ونقلت وكالة تسنيم عن الجيش قوله: «استقرار طائرات الأواكس E3 ومسيرات MQ9 يمثل "عيون أميركا" في المنطقة، ونظراً لتمركز هذا النوع من الطائرات وطائرات التزويد بالوقود في قاعدة الخرج (الأمير سلطان - السعودية)، فإن هذه القاعدة تلعب دوراً محورياً في إسناد العمليات الأمريكية».

وتابع الجيش: «بالنظر إلى تمركز الوحدات البرية والقوات الخاصة والوحدة الخاصة للمروحيات المعروفة بـ "نايت ستالكرز" (Night Stalkers)، فإن معسكر العديري الواقع شمال مدينة الكويت لعب دوراً هاماً في العمليات الأخيرة للع..دو المعتدي جنوب أصفهان».

واستكمل: «وحدة نايت ستالكرز قد تشكلت بعد فشل أمريكا في عملية طبس المعروفة بعملية مخلب النسر».

وتشن إسرائيل والولايات المتحدة منذ 28 فبراير الماضي، حربا على إيران أسفرت عن آلاف القتلى والجرحى الإيرانيين، في حين ترد طهران بإطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة تجاه إسرائيل.

كما تستهدف إيران ما تقول إنها مصالح أمريكية في دول عربية، مما تسبب في سقوط قتلى وجرحى وألحق أضرارا بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة.