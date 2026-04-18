تقارير: يوفنتوس مهتم بالتعاقد مع راشفورد

محمد جلال
نشر في: السبت 18 أبريل 2026 - 8:55 م | آخر تحديث: السبت 18 أبريل 2026 - 8:55 م

كشفت تقارير صحفية مساء اليوم السبت، عن رغبة نادي يوفنتوس في التعاقد مع الإنجليزي ماركوس راشفورد، لاعب برشلونة الإسباني.

وقال موقع "جول" العالمي، إن يوفنتوس يبحث عن لاعبين دوليين من الطراز الرفيع في الفترة الحالية، لكن الجوانب المالية للصفقة لا تزال تشكل عائقًا كبيرًا أمام البيانكونيري.

وأضاف التقرير أن البيانكونيري يدرس استعارة اللاعب الإنجليزي، مع خيار أو إلزامية الشراء.

وشدد التقرير على أن راتب النجم الإنجليزي مع مان يونايتد يبلغ حوالي 11 مليون يورو سنويًا.

وشارك المهاجم الإنجليزي في 43 مباراة مع الفريق الكتالوني، في جميع المسابقات هذا الموسم، مسجلًا 12 هدفًا ومقدمًا 13 تمريرة حاسمة.


