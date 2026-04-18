كشف فابيان هوتسلر، مدرب برايتون، عن أهمية النقطة التي حققها فريقه من ملعب توتنهام في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال مدرب توتنهام في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس: "لم يكن هذا أفضل أداء لنا، لكننا أظهرنا إيمانًا طوال المباراة. كنا مصممين على الفوز، خاصة في الشوط الثاني. سيطرنا على مجريات اللعب، وتفوقنا، وأتيحت لنا فرص عديدة".

وأضاف: "بدا أداؤنا جيدًا، وكان علينا أن نؤمن بقدرتنا على الفوز. بصراحة، نكتفي بنقطة واحدة. نشعر بخيبة أمل لأننا كنا نطمح للمزيد. لقد أظهرنا روحًا قتالية عالية".

وحول الفرص المتاحة في المباراة: "أتيحت لنا فرصة ذهبية ولم نستغلها. سجلوا هدفًا رائعًا في لحظة حاسمة. لم نتمكن دائمًا من الدفاع ضد تشافي سيمونز، ولم نكن دائمًا في أفضل حالاتنا، لكننا أظهرنا عزيمة حقيقية. أحدث البدلاء فرقًا كبيرًا عند دخولهم المباراة، وكان لهم تأثير كبير، وهذا أمر إيجابي".

قبل أن يواصل: "نحن متماسكون كفريق. لم تكن مباراتنا اليوم الأفضل، لكننا نكتفي بنقطة واحدة، وما زلنا في مسار جيد".

حول آمال التأهل لأوروبا أنهى: "بالتأكيد نستفيد من الإيجابيات، لكن هذا مجرد ضجيج." لا تزال هناك خمس مباريات مهمة متبقية، ونحن نركز فقط على كل مباراة على حدة".