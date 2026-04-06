مصابون إثر سقوط شظايا على منطقة سكنية شمال الكويت

أفاد المتحدث باسم وزارة الدفاع الكويتية العقيد الركن سعود العطوان، برصد 14 صاروخًا باليستيًّا وصاروخين جوالين و46 طائرة مسيرة معادية داخل المجال الجوي، مؤكدًا التعامل معها وفق الإجراءات المتبعة.

ونوه خلال إيجاز صحفي، اليوم الاثنين، أن «الاعتداءات الإيرانية أدت إلى سقوط شظايا في إحدى المناطق السكنية شمال البلاد، مما تسبب في وقوع إصابات بشرية».

وأشار إلى أن «مجموعة التفتيش والتخلص من المتفجرات التابعة لهندسة القوة البرية تعاملت مع 22 بلاغًا، فيما تعاملت فرق إطفاء الجيش مع 3 بلاغات».

وأعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة في الكويت الدكتور عبد الله السند، أن غرفة العمليات المركزية في الوزارة تلقت فجر يوم الاثنين، بلاغات تفيد بسقوط بعض المقذوفات والشظايا في إحدى المناطق السكنية شمالي البلاد جراء العدوان الإيراني الألم.

وقال السند، إن فرق الطوارئ الطبية وخدمات الإسعاف باشرت التعامل الفوري مع الحدث وفق أعلى درجات الجاهزية وتعاملت الفرق الإسعافية ميدانيا مع حالتين لامرأتين في موقع الحادث، وقدمت لهما الرعاية الطبية اللازمة دون الحاجة إلى نقلهما، فيما تم نقل حالة ثالثة لمصاب إلى قسم الطوارئ في مستشفى الجهراء لاستكمال التقييم والعلاج.

وأوضح أن أقسام الطوارئ استقبلت كذلك عددا من الحالات التي حضرت من تلقاء نفسها إلى مستشفى الجهراء، ليرتفع إجمالي الحالات التي تم التعامل معها سواء في الموقع أو عبر النقل أو بالحضور الذاتي إلى 6 حالات؛ تنوعت إصاباتها بين جروح قطعية سطحية في الرأس والأطراف وتأثيرات سمعية مؤقتة نتيجة الأصوات العالية، إضافة إلى حالات سقوط مرتبطة بالانفجار.