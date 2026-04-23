سلطنة عُمان تعلن وصول دفعة من مواطنيها قادمين من إيران

أعلنت سلطنة عُمان، اليوم الخميس، وصول دفعة من مواطنيها إلى البلاد قادمين من إيران.

ووفق وكالة الأنباء العُمانية اليوم، واصلت وزارة الخارجية، في ضوء التطوُّرات الراهنة في المنطقة، وبالتنسيق مع الجهات المعنية في سلطنة عُمان، تنفيذ الترتيبات اللازمة لتيسير عودة المواطنين العُمانيين الموجودين خارج الوطن.

وأشارت إلى أنه "في هذا الإطار، وصلت إلى أرض الوطن دفعة من المواطنين القادمين من الجمهورية الإسلامية الإيرانية عبر ترتيبات انتقال جويّ، وذلك بالتنسيق مع سفارة سلطنة عُمان في طهران، ضمن الخطة المعتمدة".

وأكّدت وزارة الخارجية العمانية، استمرار متابعتها لأوضاع المواطنين على مدار الساعة، بالتنسيق مع بعثاتها في الخارج، بما يضمن أمنهم وسلامتهم.