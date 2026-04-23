استشهاد طفل فلسطيني برصاص الاحتلال خلال اقتحام نابلس

استشهد طفل فلسطيني، اليوم الخميس، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها المستمر لمدينة نابلس.

وأعلنت مصادر طبية استشهاد طفل (15 عامًا)، متأثرًا بإصابته الخطيرة في منطقة الكتف.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت حي رفيديا في نابلس، وأطلقت الرصاص الحي في منطقة بيت وزن غربا، ما أدى إلى إصابة الطفل بجروح خطيرة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم، أن 16 فلسطينيًا استشهدوا برصاص المستوطنين في الضفة الغربية منذ بداية العام الجاري، أصغرهم فتى بعمر 13 عاما وأكبرهم بعمر 60 عاما.

واستشهد أمس شاب متأثرا بإصابته بالرصاص الحي، أطلقه مستوطن خلال هجوم على بلدة دير دبوان شرق رام الله.

وقبل يومين، استشهد طفل وشاب من بلدة المغير شمال شرق رام الله برصاص المستوطنين، كما استشهد طفل آخر جراء تعرضه للدهس من قبل مستوطن في الخليل.

ووفقا لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان، نفذت قوات الاحتلال والمستوطنون ما مجموعه 1819 اعتداء خلال شهر مارس الماضي، بواقع 1322 اعتداء نفذته قوات الاحتلال، فيما نفذ المستوطنون 497 اعتداء.

وأوضحت الهيئة أن الاعتداءات تركزت بشكل أساسي في محافظة الخليل بواقع 321 اعتداء، تلتها محافظة نابلس بـ315 اعتداء، ثم محافظة رام الله والبيرة بـ292 اعتداء، ومحافظة القدس بـ203 اعتداءات، في مؤشر واضح على كثافة الاستهداف المنهجي لهذه المناطق.