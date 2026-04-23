ليتوانيا تتجه لبناء مركز تدريب عسكري في منطقة حدودية إستراتيجية

أقر البرلمان الليتواني، اليوم الخميس، بناء مركز تدريب عسكري جديد في منطقة ممر سوالكي الحساسة إستراتيجيا.

وقع النواب على منطقة تدريب جديدة تغطي أكثر من 14 ألف هكتارا بالقرب من بلدة كابتشياستي.

وقالت وزارة الدفاع إنه من المتوقع أن يستضيف الموقع ما يصل إلى أربعة آلاف جندي من 2028.

تقع ليتوانيا على الحدود مع بيلاروس وهي حليف مقرب من روسيا والجيب الروسي كالينينجراد المطل على بحر البلطيق.

ويربط الممر الضيق الواقع بين البلدين، والذي يعرف باسم ممر سوالكي، ليتوانيا ببولندا ويعتبر نقطة ضعف رئيسية لحلف شمال الأطلسي (الناتو) حيث أن روسيا قد تعزل دول البلطيق عن بقية الحلف إذا استولت عليه .

وقال وزير الدفاع روبرتس كوناس إن توسيع البنية التحتية التدريبية ضروري لتعزيز الجاهزية العسكرية والأمن في الجناح الشرقي للناتو.