 التعليم تقرر فصل طالبتين تشاجرتا بأسلحة بيضاء داخل مدرسة السيدة رقية الثانوية التجارية - بوابة الشروق
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التعليم تقرر فصل طالبتين تشاجرتا بأسلحة بيضاء داخل مدرسة السيدة رقية الثانوية التجارية

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
نيفين أشرف
نشر في: الخميس 6 مايو 2021 - 6:07 م | آخر تحديث: الخميس 6 مايو 2021 - 6:07 م

شكلت وزارة التربية والتعليم لجنة للتحقيق في واقعة مدرسة السيدة رقية الثانوية التجارية، والتي شهدت تشاجر طالبتين (طلاب عمال) بأسلحة بيضاء داخل المدرسة.

وتبين للجنة التحقيق أنه أثناء خروج الطالبات من الامتحان صباح اليوم قامت الطالبة (ه.م) بالاعتداء على زميلتها الطالبة (ه.ع) بآلة حادة (Cutter) وعند محاولة أحد الإداريين بالمدرسة التدخل لفض المشاجرة قامت الطالبة المعتدية بالاعتداء عليه بقطع في وتر اليد وتم الذهاب به إلى المستشفى لإسعافه هو والطالبة المعتدى عليها ولازالوا محتجزين بالمستشفى.

وبناء عليه تم إستدعاء الطالبة المعتدية من قبل الشرطة لاستجوابها وتم اصطحابها إلى قسم شرطة المعادى والموضوع قيد التحقيق بالنيابة.

وقررت الوزارة فصل الطالبتين من الدراسة، ونقل مدير المدرسة لحين انتهاء التحقيقات.

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