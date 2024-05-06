بدأ مئات الفلسطينيين، اليوم الاثنين، النزوح من مناطق شرقي مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة إلى المناطق الجنوبية الغربية من القطاع، بعد ساعات من مطالبة جيش الاحتلال بإخلاء المنطقة تمهيدا لعملية عسكرية فيها.

وأفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، ووكالة الأناضول، بأن مئات الفلسطينيين بدأوا بالنزوح من المناطق الشرقية في رفح إلى غربي ووسط المدينة وغربي مدينة خانيونس (جنوب) وشمالي مدينة دير البلح (وسط).

وقالت تقارير، إن النازحين يعتزمون إعادة نصب خيام في المناطق التي يتوجهوا إليها في ظل عدم توفر أي مأوى فيها.

وساعدت أعداد قليلة من السيارات والشاحنات، الفلسطينيين في النزوح من شرقي رفح في ظل ندرة وسائل المواصلات جراء عدم توفر الوقود بشكل كاف في القطاع.

وفي وقت سابق من الاثنين، قال الجيش الإسرائيلي، في بيان له: «بناء على موافقة المستوى السياسي، يدعو الجيش الإسرائيلي السكان المدنيين إلى الإجلاء المؤقت من الأحياء الشرقية لمنطقة رفح إلى منطقة المواصي».

وأضاف: «هذه العملية ستمضي قدما بشكل تدريجي بناء على تقييم الوضع المتواصل الذي سيجري طيلة الوقت».

ونشر جيش الاحتلال على حساباته في وسائل التواصل الاجتماعي خرائط تبين طرق الإخلاء.

ودعا سكان غزة في الأحياء الشرقية لرفح بالانتقال إلى المواصي، حيث يتم في هذا الإطار توزيع المناشير وإرسال الرسائل النصية القصيرة والمكالمات الهاتفية فضلاً عن بث المعلومات عبر وسائل الإعلام العربية