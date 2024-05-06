بولندا تمنح سفير دولة قطر وسام الاستحقاق

سلم بافلاك ميشكو مدير مكتب الرئيس البولندي لشئون السياسة الدولية، نيابة عن أندجي دودا رئيس جمهورية بولندا، عبد الله بن عبدالرحمن فخرو، سفير دولة قطر لدى بولندا، وسام الاستحقاق البولندي بمناسبة انتهاء فترة عمله، بحسب وكالة الأنباء القطرية "قنا".

جاء ذلك خلال حفل وداع، اليوم الإثنين، في القصر الرئاسي على شرف سفير دولة قطر لدى بولندا.

وقال مدير مكتب الرئيس البولندي لشئون السياسة الدولية، في كلمة خلال الحفل، إن منح الوسام جاء تقديرا لجهود السفارة القطرية في تعزيز العلاقات الثنائية خلال فترة عمل سعادة السفير.

من جانبه توجه السفير بالشكر للرئيس البولندي على التكريم، ولفت إلى أن التعاون الذي وجده من الجانب البولندي خلال فترة عمله، كان له الأثر الكبير في تعزيز العلاقات بين البلدين.