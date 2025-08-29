الداخلية تتحرك بعد انتشار فيديو لطفل يقود سيارة نقل ويعرض حياة المواطنين للخطر بأسيوط

كشفت أجهزة وزارة الداخلية عن ملابسات مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر طفلًا يقود سيارة نقل في محافظة أسيوط، مما عرّض حياته وحياة المواطنين للخطر.

وأفاد الفحص بأن السيارة سارية التراخيص، فيما تبين أن قائدها وقت الواقعة طالب يبلغ من العمر 14 عامًا، وكان برفقته آخر يبلغ 12 عامًا، ويقيمان بدائرة مركز شرطة أسيوط.

وعقب استدعاء والد أحدهما، والذي يعمل سائقًا، أقر بعلمه بقيادة نجله للسيارة.

تم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق القاصر ومرافقه ومالك السيارة، حرصًا على سلامة المواطنين ومنع تكرار مثل هذه المخالفات.