مقتل الرئيس السابق للبرلمان الأوكراني في مدينة لفيف

ذكرت السلطات الأوكرانية أن الرئيس السابق للبرلمان الأوكراني، أندريه باروبي، قتل برصاص مهاجم مجهول في مدينة لفيف غرب البلاد اليوم السبت.

وأشار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على موقع التواصل الاجتماعي، إكس إلى "قتل مروع للنائب /54 عاما/ وهو شخصية سياسية بارزة، ترأس البرلمان الأوكراني من عام 2016 حتى عام 2019".

وأضاف زيلينسكي، الذي قدم تعازيه لأسرة باروبي "تشارك كل القوات والوسائل اللازمة في التحقيق والبحث عن القاتل".

وذكرت وسائل إعلام أن النائب أصيب بعدة طلقات نارية حوالي الساعة 12 ظهرا (0900 بتوقيت جرينتش) ولقي حتفه على الفور متأثرا بجراحه.

وذكر التقرير أن عامل بإحدى خدمات التوصيل يستقل دراجة أطلق عدة رصاصات على السياسي. ولم يتم تأكيد هذه المعلومة رسميا في البداية.

وذكر زيلينسكي أن التحقيق في الجريمة والبحث عن الجاني ما زالا مستمرين.

وقال إن وزير الداخلية إيهور كليمنكو أخطره بالواقعة.