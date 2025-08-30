وزير الاقتصاد الفلسطيني: نناشد المجتمع الدولي والعرب الضغط على إسرائيل لوقف الحرب

قال وزير الاقتصاد الفلسطيني محمد العامور، إن الحكومة الفلسطينية تبذل أقصى ما في وسعها، وفي حدود الإمكانيات المتاحة، للتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني في ظل الإجراءات المفروضة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، مؤكداً أن الدعم الدولي والمحلي المحب للسلام بات ضرورة ملحّة لمساعدة الفلسطينيين.

وأوضح «العامور» في لقاء لبرنامج «عن قرب»، على قناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم السبت، أن الحكومة الفلسطينية عملت منذ اليوم الأول للحرب على مد جسر تواصل مباشر مع قطاع غزة من خلال غرفة العمليات المشتركة وغرفة الطوارئ، بهدف تسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى السكان المتضررين، والتنسيق مع المؤسسات الأممية والدولية المعنية بهذا الملف.

وأشار إلى أن الغرفة تتابع عملها بشكل دائم عبر المؤسسات الحكومية العاملة في قطاع غزة، لضمان استمرار المساعدات رغم الظروف الصعبة.

ونوه أن الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة قاسية للغاية، وأن الجهود الحكومية تبقى محدودة أمام حجم الكارثة، لافتاً إلى أن فلسطين توجهت عشرات المرات بالنداء إلى المجتمع الدولي، وإلى العالم أجمع وكذلك إلى الأشقاء والحكام العرب، من أجل الضغط على إسرائيل لوقف الحرب الجارية.

وشدد العامور، على أن استمرار الحرب وتضييق الخناق على الشعب الفلسطيني يفاقمان من معاناته الاقتصادية والإنسانية، داعياً إلى تحرك عاجل وجاد لإنهاء هذه المأساة.