انتشار كبير للجيش والشرطة في ليما في اليوم الأول لحالة الطوارئ لمكافحة الجريمة

شهد سكان العاصمة البيروفية ليما انتشارا أكبر للجنود والشرطة في الشوارع يوم الأربعاء، في اليوم الأول من حالة الطوارئ التي أعلنها الرئيس الجديد خوسيه خيري في محاولة للحد من الجريمة.

وعلق المرسوم الواسع النطاق عددا من الحقوق الدستورية، من بينها حرية التجمع والتظاهر، كما حظر أن يستقل شخصان راشدان دراجة نارية واحدة، وقيّد زيارات السجناء، وسمح بقطع التيار الكهربائي عن الزنازين باستثناء الإضاءة.

وتولى خيري الرئاسة في 10 أكتوبر بعد أن عزل البرلمان الرئيسة السابقة دينا بولوارتي بسبب فشلها في الحد من تصاعد الجريمة في البلاد الواقعة بأمريكا الجنوبية. وأعلن حالة الطوارئ بعد أسبوع من احتجاجات حاشدة مطالبة باستقالته تحولت إلى أعمال عنف، قُتل خلالها متظاهر برصاص الشرطة، وأُصيب مدني آخر بكسر خطير في الجمجمة.

لكن العديد من البيروفيين أعربوا عن شكوكهم حيال مرسوم خيري، مشيرين إلى أن الإجراءات المشابهة التي اتخذتها بولوارتي سابقا لم تحدث أي فرق.

وقال مانويل تيموتيو، وهو ينتظر الحافلة في شمال ليما: "لقد أُعلنت حالات طوارئ عدة من قبل، لكن عمليات الابتزاز مستمرة، وعمليات القتل لا تتوقف. يخرج الجنود لبضعة أيام، يقفون ببنادقهم في الزوايا، ثم يغادرون ويظل كل شيء كما هو".