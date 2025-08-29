الداخلية تكشف حقيقة فيديو سيارة تنقل كلاب نافقة بالجيزة

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تداول على مواقع التواصل الاجتماعي زعم ناشروه أن قائد سيارة ربع نقل كان ينقل كلابًا نافقة في صندوق السيارة بمحور 26 يوليو بالجيزة.

وبالفحص والتحريات، تم تحديد وضبط السيارة الظاهرة في الفيديو، وتبين أنها سارية التراخيص، ويقودها سائق مقيم بدائرة مركز شرطة إيتاي البارود بمحافظة البحيرة.

وأقر مالك السيارة أن الحمولة لم تكن حيوانات نافقة، بل كمية من جلود الماشية المجمعة من السلخانات، تمهيدًا لتخزينها في مخزن جلود مملوك له. كما أكد السائق أنه كان في طريقه لتوصيل تلك الجلود إلى مالك إحدى المدابغ بمحافظة القاهرة.

وبعد فحص المخزن والمدبغة، تبين عدم وجود أي حيوانات نافقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.